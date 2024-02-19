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        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:45
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        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü tedavi altına alındı.

        İnci B. yönetimindeki 50 ADM 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sulusaray Kavşağı'nda yol kenarına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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