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        NEVÜ Masa Tenisi Takımı oyuncuları kazandıkları kupayı rektör Aktekin'e takdim etti

        Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) sporcuları, şampiyonluk kupasını Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'e takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:36
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        NEVÜ Masa Tenisi Takımı oyuncuları kazandıkları kupayı rektör Aktekin'e takdim etti
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        Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) sporcuları, şampiyonluk kupasını Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'e takdim etti.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayan NEVÜ Masa Tenisi Takımı oyuncuları Aktekin'i ziyaret etti.

        Kırşehir Spor Salonu'nda 13-17 Şubat'ta gerçekleştirilen ve 54 üniversiteden 600'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda şampiyon olan sporcular, NEVÜ'ye kazandırdıkları kupayı Aktekin'e teslim etti.

        Sporcularla sohbet eden Aktekin, NEVÜ'nün spor alanındaki başarılarının devam etmesi için sporcu öğrencilere destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, başarı diledi.

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