Bakan Yumaklı: 'Türkiye Yüzyılı' sadece bir, iki kelimeden ibaret değildir TARIMve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "'Türkiye Yüzyılı' sadece bir, iki kelimeden ibaret değildir. 'Türkiye Yüzyılı' hem bugünümüzün hem de çocuklarımızın gelecek nesillerimizin, yarınını inşa etme hususudur" dedi. Bakan Yumaklı, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Yumaklı ilk olarak merkezde seçim ofisi açılışı gerçekleştirdi. Burada konuşan Yumaklı, "Bizler, 28 Mayıs'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, hepimizin onayını aldığı kabinesiyle beraber 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası konusunda zaten var olan projelerin ve planlamaların üzerine çalışmaya başladık. 'Türkiye Yüzyılı' sadece bir, iki kelimeden ibaret değildir. 'Türkiye Yüzyılı' hem bugünümüzün hem de çocuklarımızın gelecek nesillerimizin, yarınını inşa etme hususudur. Bu konuda elbette bütün bakanlıklar ve kurumlar ellerinden geleni yapacaktır" dedi. 'KENDİLERİ KULAKLARIYLA DUYMUŞ OLSUNLAR' Yumaklı, şöyle devam etti: "Ancak bir de bunun yerel yönetim ayağı vardır. Yerel yönetim ayağında da aynı husus olmazsa, mutlaka bunun bir tarafı eksik kalmış oluyor. Yerel yönetimleri eğer 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasının bir parçası yapmazsak, bizlerin gelecek nesilleri için bir kısmı eksik bırakmış oluruz. O yüzden bizler AK Parti olarak siz kıymetli dava arkadaşlarımın çok yakından bildiği, çalıştığı, anlattığı, izah ettiği, hizmet ve eser siyaseti işte bununla mümkün olacak. Sizlerin her birinizden bir şeyi istirham ediyorum. Bu seçim bürosu, sadece seçim zamanı herhangi bir toplantıda bir araya gelmek için kullanılan bir yer değil. AK Parti nedir? Gerçek belediyecilik nedir? Hangi projeleri yapacak? Bu konuda, bunu dinlemek isteyen, bunu anlamak isteyen, tereddüt edenler artık aklınıza ne gelirse, onları lütfen alın ve buraya getirin. Gerçek belediyeciliğin nasıl olduğunu o kardeşlerimiz burada kendileri bizatihi kulaklarıyla duymuş olsunlar."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:17 facebook

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