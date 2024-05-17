New York'un finans merkezi Wall Street'te Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi
ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'den beri yürüyüş düzenleniyor. Bu yıl 41.si düzenlenen Geleneksel New York Türk Yürüyüşü ve Festivali Bayrak Çekme töreninde, Wall Street'te Türk bayrağı dalgalandırıldı
New York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te düzenlenen törende, Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi.
Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu, Wall Street bölgesindeki meşhur boğa heykelinin de bulunduğu Bowling Green Park’ta (TADF) "41. Geleneksel New York Türk Yürüyüşü ve Festivali Bayrak Çekme" töreni düzenledi.
Törene, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, TADF Başkanı Gülay Aydemir, BM Daimi Temsilciliği İletişim Müşaviri Gül Kıratlı, diplomatik misyonlardan temsilciler, Türk okullarının, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.
Ünlü finans merkezinde Türk bayrağı büyük coşkuyla bu sene 24. kez göndere çekildi.
41. Türk Günü Yürüyüşü ise 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek. Sabah saatlerinde New York Madison Avenue ve 38th Street'te başlayacak yürüyüş, Madison Square Park'ta sona erecek. Türk Günü Yürüyüşü kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı mehter takımı, yürüyüş rotasında Osmanlı Türk müziğini icra edecek. Program kapsamında sanatçılar konser verecek, çeşitli gösteriler izleyiciler ile buluşacak.
YÜRÜYÜŞ 1981'E KADAR UZANIYOR
ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda geleneksel hale geldi.
Yürüyüşe, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil Türk dünyasından binlerce kişi Türk bayraklarıyla katılıyor. Yürüyüş kapsamında çeşitli dernek ve kuruluşlara ait tören araçları resmi geçişler düzenliyor, Türkiye'den gelen sanatçılar konserler veriyor.
"ETKİNLİK TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ AÇISINDAN SON DERECE KIYMETLİ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca New Yorktaki Türk Günü Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Türkevi'nde "Kültürel Bağları Güçlendirmek Türk Amerikan İlişkilerinde Yeni Bir Vizyon" paneli düzenlendi.
Video mesajla panelin katılımcılarına hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, düzenlenen panel ve organizasyonları Türk-Amerikan ilişkilerinin mevcut durumunu ele almak, gelecekteki muhtemel seyrini konuşmak için fırsat olarak gördüklerini, bugünkü programı da 41. Türk Günü Yürüyüşü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.
Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun yıllara sâri bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Altun, bu süreçte dünyanın karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel sınamalar dikkate alındığında iki ülke arasındaki işbirliği ve diyalogun ne denli önemli olduğunun daha iyi anlaşılacağını belirtti.
Altun, yakın zamanda salgından Rusya-Ukrayna Savaşına, tedarik zincirinin bozulmasından gıda krizinin çözümüne kadar Türkiye'nin bu süreçteki yapıcı rolünün, daha büyük ve derin krizlerin önüne geçilmesini sağladığını vurguladı
İletişim Başkanı Altun, "Bölgemizi ve tüm küresel aktörleri etkileyen son gelişme ise sizlerin de malumu olduğu üzere İsrailin 7 aydan beri devam eden saldırılarıdır. İsrailin Filistindeki saldırıları küresel sorunları artıran, barışa olan inancı zayıflatan, uluslararası değerlere olan güveni ortadan kaldıran bir mahiyet arz ediyor. Bu katliamlara karşı da Türkiye ilk günden itibaren saldırıların durması için insani ve diplomatik imkanlarını seferber etmiştir. Türkiye, Gazzede İsrailin yol açtığı insanlık dramını sona erdirecek çözüm perspektifi ile diplomatik girişimlerini sürdürmektedir. Türkiyenin ABD ile işbirliği yapmayı beklediği konular bunlarla sınırlı değil. Türkiye-ABD ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışına saygı çerçevesinde bölgesel ve küresel meselelere barış, güvenlik ve refah odaklı yaklaşımlar geliştirme potansiyeline olan inancımızı hala koruyoruz" ifadelerini kullandı.
ALTUN'DAN TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
Bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı meselelere dair gerçekçi ve kapsayıcı politikalar üreten, parçası olduğu ittifak ve ortaklıkları güçlendiren, onları değerli kılan bir ülke olduğunu dile getiren Altun, Türkiye’nin düzensiz göç, mülteciler ve terör başta olmak üzere yerel ve uluslararası düzlemde her soruna kapsayıcı ve kalıcı çözümler getirmeyi odağına alan bir perspektif ve vizyona sahip olduğunu bildirdi.
Altun, Türkiye’nin, milli güvenliğini tahkim ederken bölgesel ve küresel istikrarı da hedefleyen çok boyutlu mücadelesinin müttefikleri nezdinde hak ettiği teveccühü görmesinin müttefiklik ruhunun gereği olduğuna dikkati çekti.
İletişim Başkanı Altun, ""Bu bağlamda FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve faaliyetleri bizim için olduğu kadar, Amerikan toplumu için de bir tehdittir. Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerinin desteklenmesi, teröristlerin teslim edilmemesi stratejik ortaklık ve müttefiklik anlayışı ile örtüşmemektedir. Teröristlerin teslimi, terör örgütlerine desteğin kesilmesi, Türkiye’nin müttefiklerinden en doğal beklentisidir. İkili ilişkilerimizi olumsuz etkileyen sorun alanlarının ve görüş ayrılıklarının yapıcı, gerçekçi ve kararlı bir yaklaşımla etkin bir şekilde yönetilmesi, hem Türkiye’nin hem de ABD’nin faydasına olacaktır. Türkiye ve ABD’nin aynı zamanda NATO müttefiki olduğunu da hatırlatmak istiyorum. NATO müttefiki iki ülkenin ilişkilerindeki çok boyutlu ve derinlikli iş birliğinin ülkelerimizin güvenlik, istikrar ve barışı için elzem olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum" diye konuştu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.