UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Ancak Fransız ekibinin aklında kupada çıktıkları Cean karşılaşmasında sakatlanan Neymar'ın düşüncesi var.

Neymar'ın sakatlığı hakkında konuşan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Brezilyalı yıldızın Barcelona maçında oynayıp oynamayacağının belirsizliğine vurgu yaptı.

"Önümüzdeki hafta oynayabilir mi, bilmiyorum. Şu anda bunu söylemek zor. Doktorla görüşeceğiz. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var."

NE OLMUŞTU?

Fransa Kupası 9. tur mücadelesinde Caen ile karşılaşan PSG'de Neymar 60. dakikada sakatlanarak yerini Mbappe'ye bırakmıştı. PSG sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Neymar'ın sakatlığı akıllarda soru işareti bıraktı. Neymar, Ekim ayında da aynı bölgeden sakatlık geçirerek 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı.