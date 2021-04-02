Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Saçlarını kısaltarak sarıya boyatan Nez, 'Saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşıyor' anlayışına sert çıktı.

Şarkıcı, "Neden acaba bir erkek saçını uzattığı zaman 'Psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor. Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp 'Muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz." diye konuştu.