"BEŞ SAATLİK KURSA GİTMEDİM!"

Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını söyledi. Ünlü şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

NLP terapistiyim. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa... Aslında müziği bırakmadık ama bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar. Bunun 15 yıldır eğitimini aldım, profesyonel olarak yapıyorum. Müziği asla bırakmak istemem ikisini bir arada götürmeyi tercih ederim.