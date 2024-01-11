Arazide cansız erkek bedeni bulundu
Niğde'de arazide cansız erkek bedeni bulundu
Merkez Fertek Mahallesi Taşkesen mevkisinde arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yaşar K. (70) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.
Yaşar K'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.