Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'a tepki
Bahar Candan, Anoreksiya Nervoza nedeniyle hayatını kaybeden ablası Nihal Candan'ın helvasını Dilan Polat'ın evinde helva kavurdu. Paylaşılan görüntüler sonrası Dilan Polat ve Bahar Candan'a tepki yağdı
Hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, cuma günü hayatını kaybetti. Ablasının vefatının ardından Bahar Candan, yas süreci bitmeden yeniden sosyal medya görüntüleriyle gündeme geldi.
Bahar Candan, ablası Nihal Candan için helva kavurdu. Görüntüler, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat tarafından paylaşıldı.
Görüntüler sonrasında Bahar Candan ve Dilan Polat'a tepki yağdı.
2023'TE TUTUKLANMIŞLARDI
Katıldıkları bir moda yarışmasıyla adlarını duyuran, Kasım 2023’te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, yaklaşık altı ay sonra tahliye edilmişti.
İlk olarak Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle Nihal Candan serbest bırakılırken, kısa süre sonra kardeşi Bahar Candan da cezaevinden çıkmıştı. Cezaevinden tahliye edildikten sonra Anoreksiya Nervoza nedeniyle 30 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırıldı.
Candan, tedaviye olumlu yanıt vermemesinden ardından 23 kiloya kadar düştü. Candan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.