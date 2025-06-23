Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan ve Dilan Polat'a tepki - Magazin haberleri

        Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'a tepki

        Bahar Candan, Anoreksiya Nervoza nedeniyle hayatını kaybeden ablası Nihal Candan'ın helvasını Dilan Polat'ın evinde helva kavurdu. Paylaşılan görüntüler sonrası Dilan Polat ve Bahar Candan'a tepki yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 09:39 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepki çeken görüntüler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, cuma günü hayatını kaybetti. Ablasının vefatının ardından Bahar Candan, yas süreci bitmeden yeniden sosyal medya görüntüleriyle gündeme geldi.

        Bahar Candan, ablası Nihal Candan için helva kavurdu. Görüntüler, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat tarafından paylaşıldı.

        Görüntüler sonrasında Bahar Candan ve Dilan Polat'a tepki yağdı.

        2023'TE TUTUKLANMIŞLARDI

        Katıldıkları bir moda yarışmasıyla adlarını duyuran, Kasım 2023’te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, yaklaşık altı ay sonra tahliye edilmişti.

        REKLAM

        İlk olarak Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle Nihal Candan serbest bırakılırken, kısa süre sonra kardeşi Bahar Candan da cezaevinden çıkmıştı. Cezaevinden tahliye edildikten sonra Anoreksiya Nervoza nedeniyle 30 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırıldı.

        Candan, tedaviye olumlu yanıt vermemesinden ardından 23 kiloya kadar düştü. Candan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar Candan
        #Nihal Candan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor