Nihan İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Nihan isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

NİHAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nihan ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Nihan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nihan isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

NİHAN İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nihan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Gizli, saklı, gizlenmiş, saklanmış. Görünmeyen, göz önünde olmayan. Sır.

NİHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nihan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nihan ismini koymak caizdir.

NİHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nihan ismini kullanan 8.697 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nihan ismini kullanan 2.766 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nihan ismini kullanan 833 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nihan ismini kullanan 743 kişi bulunmaktadır.

NİHAN ADININ ÖZELLİKLERİ

Nihan ismini taşıyan kişilerin enerjisi yüksek olur ve iyi bir gözlem yetenekleri vardır. Bir şeyler yolunda gitmediğinde panik olmak yerine, geri çekilip sakince düşünmeyi seçerler. Bu onları dışarıdan gözlemleyenlere zayıf karakterde biri gibi gözüktürür; fakat onlar her şeyi yoluna koymaya zaman ayırmayı tercih eder. Maddi yönden iyi kazanç elde ederler. İş hayatlarında işini severek yaparlar ve iş arkadaşlıkları kuvvetlidir.