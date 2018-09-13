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3-Vahim iddialara yönelik şu ana kadar sessiz kalmamın tek nedeni acılı bir anne ve babanın kontrolleri dışında sırf reyting uğruna içine sokuldukları durumdur. Bu yüzden önce ailenin masum olduğuma ikna olması gerekiyordu ve çok şükür sürecin bu ilk evresi aşıldı.