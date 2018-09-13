Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola giderek ifade vermişti. Doğan'ın ailenin evini gece saatlerinde ziyaret ettiği, şikayetin de bundan sonra geri çekildiği belirtildi. Gelişmeler sonrasında Doğan'dan yeni açıklamalar geldi
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Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola giderek ifade vermişti.
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Türkücü, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Çocukların anne-babası da karakola giderek şikayetlerinden vazgeçmişti.
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Doğan hakkındaki ilk haberi yapan Kanal D'nin son yayınında farklı bir iddia ortaya atıldı.
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Haberde, Doğan'ın ailenin evini gece saatlerinde ziyaret ettiği, şikayetin de bundan sonra geri çekildiği belirtildi.
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Sunucu Buket Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dosyaya müdahil olması nedeniyle bunun bir kamu davasına dönüştüğünü, şikayet çekilse bile soruşturmanın süreceğini dile getirdi.
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Yaşanan bu gelişmelerden sonra Nihat Doğan'dan yeni açıklamalar geldi. Doğan, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:
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1-Son bir kaç gündür şahsıma yönelik basında yer alan haberler ve iddiaların asılsız olduğunun ilk adımı Zilan ailesi tarafından atıldı. Zilan ailesi, kendilerinin yanlış bilgilendirildiğini belirterek suç duyurusunu geri aldı.
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2-Elbette Zilan ailesinin suç duyurusunu geri alması, şahsıma yönelik iddialardan tamamen aklandığım anlamına gelmez. Evet, bu bir aklanmadır ama benim için yetmez. Kamuoyunda tek bir soru işareti kalmayacak şekilde bu işin aydınlanması adına mücadele ediyorum.
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3-Vahim iddialara yönelik şu ana kadar sessiz kalmamın tek nedeni acılı bir anne ve babanın kontrolleri dışında sırf reyting uğruna içine sokuldukları durumdur. Bu yüzden önce ailenin masum olduğuma ikna olması gerekiyordu ve çok şükür sürecin bu ilk evresi aşıldı.
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4-Sürecin ikinci evresi, kamuoyunda ve sosyal medyada şahsım hakkında yapılan yorumlar ve zihinlere düşen soru işaretlerini gidermek. Bunu da bi kaç gün içinde düzenleyeceğim bir basın toplantısında açıklığa kavuşturacağım. Sevgiler ve saygılar...
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