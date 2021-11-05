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Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında aralarında bir belediye başkanının da olduğu 69 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü
Nijer'de terör saldırısı: 69 kişi öldü
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AA

Devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2 Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenildi.

Saldırıdan 15 kişinin kurtulduğu ve 9 kişinin arandığı belirtildi.

Tillaberi, bir süredir DEAŞ'ın Sahel kolunun saldırılarına maruz kalıyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

7 AYDA 420 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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