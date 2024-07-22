Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nijerya'da silahlı saldırı: 18 ölü | Son dakika haberleri

        Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü

        Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 06:56 Güncelleme: 22.07.2024 - 06:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nijerya'da silahlı saldırı: 18 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kastina-Ala bölgesi Başkanı Justine Shaku, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce Benue eyaletine bağlı Kastina-Ala bölgesinde saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Shaku, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Shaku, saldırının ardından bölgeye eyalet hükümeti tarafından ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

        AA'nın aktardığı habere göre; Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak, 16 Temmuz'da Agatu bölgesinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.​​​​​​​

        Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

        Ülkede insan kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nijerya
        #Afrika
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar