Nijerya'da silahlı saldırı: 18 ölü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kastina-Ala bölgesi Başkanı Justine Shaku, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce Benue eyaletine bağlı Kastina-Ala bölgesinde saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Shaku, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Shaku, saldırının ardından bölgeye eyalet hükümeti tarafından ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

AA'nın aktardığı habere göre; Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak, 16 Temmuz'da Agatu bölgesinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.​​​​​​​