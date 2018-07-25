Nikon’un bir süredir aynasız bir kamera üzerinde çalıştığı söylentileri ortada geziniyordu ancak ne var ki somut bir bilgiden yoksunduk. Nikon yaptığı açıklama ile söylentileri haklı çıkararak yakında yeni bir mercek yuvasına sahip tam çerçeve aynasız kamera sistemini çıkartacağını basına duyurdu. Hatta içeriğinde pek bilgi barındırmasa da tam anlamıyla görsel bir şölen sunan ‘Travel of Light’ isimli videosunu da yayınladı.

Nikon, yeni mercek yuvasının objektifleri ve kameraları daha ince ve ufak hale getirmeyi elverişli kılacağını açıkladı. Böylece geliştirilmekte olan aynasız kamera ve Nikkor lensleri, yeni mercek yuvasıyla birlikte optik performansın yeni boyutlarına olanak tanıyacak.

Her ne kadar aynasız kamera için yeni lensler ve mercek yuvaları geliştirilsede bir adaptör yardımıyla mevcut tam çerçeve Nikon F-Mount DSLR lensleri de kameralarda kullanılabilecek. Nikon yeni açtığı web sayfasının HTML kodlarında kameranın çıkış tarihinin 23 Ağustos olduğuna dair önemli bulgular var. Nikon tarafından açıklanacak özellikler, çıkış tarihi ve fiyat merakla bekleniyor.

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