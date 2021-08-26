"HER ŞEY PLANLI OLMAK ZORUNDA"

Şahinkaya, "Benim için her şey planlı ve programlı olmak zorunda. Hayatı akışına bırakamıyorum. O kadar ki; mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım aradı ve 'Senin evin oradayım. Haydi, bir kahve içelim.' dedi. Benim için çok ani olduğu için buluşamam onunla..." şeklinde konuştu.