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Nüfusu: 6 bin 600... Otellerin tamamı doldu! Bayramda nüfusu 50 bin olacak!

Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz" dedi

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DHA
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi; bakir koyları, tarihi mekanları, doğa güzellikleri yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    DHA'da yer alan habere göre Ramazan Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Günübirlik tatilciler ile birlikte ilçe nüfusunun bayram tatilinde 50 bine ulaşması bekleniyor.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    "TEDBİRLERİMİZ ALIP, HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

    İlçedeki bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yoğun bir talep ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    Çakır, "Şu anda konaklama işletmelerimizde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmış durumdadır. İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda gelecek turistlerimizi ağırlayacak kapasiteye sahibiz.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    Bu bayramımızı da hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle hoşça geçirmeyi hedefliyoruz. Bayramdaki yoğunluk nedeniyle misafirlerimizin bir aksaklık yaşamaması için kaymakamlık, belediye, emniyet ve eabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA BÜYÜK İLGİ

    Öte yandan Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesi, büyük ilgi görüyor.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor. Şu anda günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    Şirin ilçe, özellikle Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir tatil merkezi olma özelliğini taşıyor.
  • Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler

    Şehrin yoğun stresinden uzaklaşmak isteyenler birkaç günlüğüne de olsa Amasra'yı alternatif tatil programları arasına alıyor.

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