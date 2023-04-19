Nüfusu: 6 bin 600... Otellerin tamamı doldu! Bayramda nüfusu 50 bin olacak!

Bu bayramımızı da hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle hoşça geçirmeyi hedefliyoruz. Bayramdaki yoğunluk nedeniyle misafirlerimizin bir aksaklık yaşamaması için kaymakamlık, belediye, emniyet ve eabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.