Num lock tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede num lock tuşu hangisi?

Num Lock tuşu, klavyelerde bulunan ve numerik tuş takımının işlevini kontrol eden bir kilit mekanizmasıdır. Türkçeye "Sayı Kilidi" olarak çevrilebilen Num Lock, bilgisayar klavyelerindeki sayısal tuş takımının aktif veya pasif modlar arasında geçiş yapmasını sağlar.

Num Lock Tuşu Nedir?

Num Lock veya Numeric Lock, klavyenin numerik bölümünde yer alan sayıların ve işlevlerin kilidini açıp kapatmaya yarayan bir tuştur. Bu tuş sayesinde, kullanıcılar numerik klavye üzerindeki sayıları aktif hale getirebilir veya numerik bölümü farklı komutlar için kullanabilir.

Klavyede Num Lock Tuşu Hangisi?

Num Lock tuşu, çoğunlukla klavyenin sağ üst köşesinde, numerik tuş takımının hemen üzerinde yer alır. Bu tuş genellikle "Num Lk" veya "Num Lock" olarak etiketlenir. Masaüstü klavyelerde bu tuş kolayca bulunurken, bazı dizüstü bilgisayarlarda Fn tuşu ile birlikte kullanılarak erişilir.

REKLAM

Num Lock Ne İşe Yarar?

Num Lock tuşunun temel işlevi, klavyenin numerik bölümünü iki farklı mod arasında geçiş yapmaya olanak tanımaktır:

Numerik Mod: Num Lock aktif olduğunda, numerik tuşlar sayı girişi yapmak için kullanılır. Bu mod, genellikle mali işlemler, veri girişi ve matematiksel hesaplamalar yapılırken tercih edilir.