Nurdağı'ndaki acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarla ilgili açıklama

Vatandaşların konteynerlere geçirilmesiyle işlerin bitmediğini aktaran Vali Çeber, şöyle devam etti:

"Normal bir yaşamda olan her şeyin burada olmasına gayret ediyoruz. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, hatta sanatsal faaliyetler yapıyoruz. Örneğin 2 futbol turnuvamızı tamamladık, öğrencilerimizin yaptığı resimlerin sergisini açtık. Her gün çocuklarımız için birçok aktiviteler oluyor. Bunun dışında kuaför ve hamam tamamlandı, iş yerlerinin yapımı oldukça ilerledi."

Çeber, ramazan dolayısıyla 42 bin kişilik iftar ve sahur verdiklerini belirterek, her alanda halkın hareket edebileceği alanlar oluşturma gayretinde olduklarını vurguladı.