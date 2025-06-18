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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Nurettin Açıkalın: Yerli ve yabancı futbolcularla görüşüyoruz - Bellona Kayserispor Haberleri

        Nurettin Açıkalın: Yerli ve yabancı futbolcularla görüşüyoruz

        Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıkalın, "Yerli ve yabancı futbolcularla görüşüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:43
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        "Yerli ve yabancı futbolcularla görüşüyoruz"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübünün Başkanı Nurettin Açıkalın, transfer çalışmaları kapsamında yerli ve yabancı bazı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

        Açıkalın, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

        "YERLİ VE YABANCI OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

        Teknik direktör Markus Gisdol ile yeniden yapılanma sürecine girildiğini vurgulayan Açıkalın, "Transfer yasağının kaldırılmasının ardından teknik direktörümüz Markus Gisdol ile yeni bir yapılanma sürecine girecek olan takımımız için transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kadromuzu güçlendirme adına yerli ve yabancı birçok futbolcu ile görüşüyoruz. Kadro kalitemizi yükseltmek ve Süper Lig'de daha başarılı bir Kayserispor'u değerli taraftarlarımıza izletmek için tüm kulüp profesyonellerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        BİLET SATIŞI

        Yeni sezon öncesinde loca satışlarının sürdüğünü de değinen Açıkalın, "Localar için Başkan Yardımcımız Süleyman Akın'a, kombinler için Passolig gişelerine ve internet sitesine gelen yoğun talep hepimizi mutlu etti. Geçtiğimiz sezon son 9 iç saha maçını namağlup tamamlayan takımımızın yeni sezonda da iç saha karşılaşmalarını yerinde seyretmek isteyen taraftarlarımızın kombine ve loca satışlarına göstermiş olduğu yoğun ilgiye teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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