Nuri Alço'dan güzel haber
6 Nisan'da beyin kanaması geçiren ardından da kalp pili takılan oyuncu Nuri Alço taburcu oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanmıştı.
Eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülen Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirdiği öğrenilerek, tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
Nuri Alço, Eskişehir'deki tedavisi tamamlandıktan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp pili takılan Nuri Alço, sağlığına kavuşmasıyla taburcu edildi. Burcu Alço, hastane çıkışında eşinin bir bankta otururken çektiği fotoğrafı paylaşarak duygularını; "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" şeklinde dile getirdi.