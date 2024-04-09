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        Nuri Alço'nun doktoru son sağlık durumunu açıkladı

        Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, düzenlendiği basın toplantısında, Alço'nun son sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:23
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        Bayram tatili için gittiği memleketi Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüştü. Yapılan ilk muayenede Alço'nun beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

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        "GÜÇ KAYBI YOK, KONUŞMA PROBLEMİ YOK"

        Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, düzenlendiği basın toplantısında, Nuri Alço'nun tedavi sürecinin 7 Nisan'dan bu yana hastanelerinde sürdüğünü bildirdi. Alço'nun temel olarak 3 sağlık sorununun bulunduğunu belirten Sungur, başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılarının oluştuğunu, bulantı ve kusma şikâyetiyle çekilen MR'ında beyin arka bölgesinde milimetrik kanlanma olduğunu belirterek; "Güç kaybı yok, konuşmasında problemi yok, tedavisini alıyor" dedi.

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        Doç. Dr. Mustafa Sungur, Nuri Alço'nun daha önce bypass ve kalp kapağı operasyonu geçirdiğini, bu nedenle kalbinin ritim bozukluğu ve atımıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Bununla ilgili gerekli müdahalenin sürdüğünü anlatan Sungur, idrar söktürücü ve ritim bozukluğu tedavisiyle şu aşamada stabil durumda olduğu bilgisini verdi.

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        "ŞU AŞAMADA HAYATİ TEHLİKESİ GÖRÜLMÜYOR"

        Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Doç. Dr. Mustafa Sungur, şunları kaydetti; "Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var."

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        Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da basın toplantısında, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Alço; "Dualarınızı esirgemeyin. Çünkü Nuri, benim, ailesi ve sevenleri için çok kıymetli, değerli. Dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.

        #Nuri Alço
        #Burcu Alço
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