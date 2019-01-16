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"TATİLİ EVDE YATARAK GEÇİRDİK"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yer aldığı dizi projesinin tatil sürecini evde dinlenerek geçirdiğini belirten Nursel Köse, "Dizi başlıyor. Herkes gibi biz de ara verdik. Tatili evde yatarak, dinlenerek geçirdik" dedi.