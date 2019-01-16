Nursel Köse: Tatili evde yatarak geçirdik

Giriş: 16.01.2019 - 07:48 | Güncelleme:  

Başarılı oyuncu Nursel Köse, önceki gün eşi Ulrich Mertin’le Etiler’de alışveriş yaparken görüntülendi. Mağazaları gezen oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi

  • 1Nursel Köse: Tatili evde yatarak geçirdik - Magazin haberleri
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    Başarılı oyuncu Nursel Köse, önceki gün eşi Ulrich Mertin’le Etiler’de alışveriş yaparken görüntülendi. 

  • 2Nursel Köse: Tatili evde yatarak geçirdik - Magazin haberleri
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    "TATİLİ EVDE YATARAK GEÇİRDİK"

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yer aldığı dizi projesinin tatil sürecini evde dinlenerek geçirdiğini belirten Nursel Köse, "Dizi başlıyor. Herkes gibi biz de ara verdik. Tatili evde yatarak, dinlenerek geçirdik" dedi. 

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