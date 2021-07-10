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Nurseli İdiz: Trakya genim var benim

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, rol alacağı komedi filminin senaryosuna çalışırken objektiflere yansıdı. Filmde estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ifade eden İdiz, "Benim tam tersim... Ben doğalımdır. Biraz daha kırışırsam belki ufak tefek şeyler yaparım ama genlerim sağlam. Trakya genim var benim" dedi

Nurseli İdiz: Trakya genim var benim - Magazin haberleri
"Trakya genim var benim"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nurseli İdiz, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede rol alacağı komedi filminin senaryosuna çalışırken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden İdiz, estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söyledi.

"GENLERİM SAĞLAM"

Nurseli İdiz, konuyla ilgili, "14'ünde İstanbul'da başlayacak çekimler. Bugün provamız vardı zaten. Gonca Vuslateri ile oynayacağız. Biraz rol yapmayı seven, estetiğe düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim. Göğsünü yaptırıyor, suratını yaptırıyor. Öyle bir tip... Ben doğalımdır. Kötü oluyor botoksla, ifade kaybı oluyor. Hiç yaptırmadım, şimdilik gerek yok. Biraz daha kırışırsam belki ufak tefek şeyler yaparım ama genlerim sağlam. Trakya genim var benim" diye konuştu.

"SEBEBİNİ BİLMİYORUM"

Ünlü oyuncuya, geçtiğimiz yıl son anda kadrosunda olduğu bir filmden Uğur Yücel'in kendisini istemediği için ayrıldığı iddiaları da hatırlatıldı.

İdiz, "Evet, öyle bir şey oldu. Uğur'dan mı kaynaklı, başkasından mı bilmiyoruz. Zaten filmden de haber yok. Nerede oynayacak, ne olacak bilmiyorum. Çok samimiyetimiz yok. Görüşmedik ama, 'Benimle alakası yok' demiş. Sebebini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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