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Mesajın fotoğrafını sayfasında paylaşan Merve Sevi, "Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Sen kimsin ya! Yemeğe çağırıyor beni... Hasta mısınız oğlum? Siz manyak mısınız? Ne sanıyorsunuz kadınları siz?" diye sordu.