O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı!

08.12.2018 - 15:50 | Güncelleme:

1.5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan Merve Sevi, geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Boşandıktan bir gün sonra sosyal medya hesabına gelen mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı

  • 1 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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    1.5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan Merve Sevi, geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

  • 2 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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    Boşandıktan bir gün sonra sosyal medya hesabına gelen mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı.

  • 3 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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    Eşi Çalkan Algün'den boşanan Merve Sevi, kendisini yemeğe davet eden takipçisini Instagram'da ifşa etti.

  • 4 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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    Mesajın fotoğrafını sayfasında paylaşan Merve Sevi, "Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Sen kimsin ya! Yemeğe çağırıyor beni... Hasta mısınız oğlum? Siz manyak mısınız? Ne sanıyorsunuz kadınları siz?" diye sordu.

  • 5 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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  • 17 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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  • 18 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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  • 19 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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  • 24 O mesaj Merve Sevi'yi çıldırttı! - Magazin haberleri
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