ÖABT sınavı nedir? ÖABT sınav başvurusu nasıl yapılır? Soruları şu an sıkça merak edilen konulardan biri oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde uygulanacank 18 sınav alanında konu dağılımları ve sınav sürelerinin yeniden düzenlediğini açıkladı. Peki, yeni öğretmenlik alan bilgisi testi nasıl olacak? Konuyla ilgili detaylı açıklama ÖSYM başkanlığı tarafından yapıldı.

ÖABT SINAVI NEDİR? ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.

2019 ÖABT'de tüm alanlarda soru sayısının 50'den 75'e çıkarılması nedeniyle konu dağılımları, ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından yeniden düzenlenmiştir.

İlk defa 2019 yılında uygulanacak olan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında sınava girecek adayları bilgilendirmek amacıyla testlerde yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır.

ÖABT SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavına girecek olan adaylar, 03.05.2019- 15.05.2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

2019 ÖABT sınav tarihi ise, 28.07.2019'dur.

ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. 1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği

ÖABT SINAVINA KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Türkçe,

İlköğretim Matematik,

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,

Sosyal Bilgiler,

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih,

Coğrafya,

Matematik (Lise),

Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

Yabancı Dil (Almanca,

İngilizce),

Rehber Öğretmen,

Sınıf Öğretmenliği,

Okulöncesi Öğretmenliği