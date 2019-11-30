ABD'de 2008-2016 yılları arasında görev yapan eski başkanlardan Barack Obama şu günlerde emekliliğin tadını çıkarıyor.
Obama'nın eşi Michelle Obama, geçtiğimiz günlerde Şükran Günü sebebiyle Instagram hesabından eşi ve kızlarıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.
Alman Bild gazetesi Obama'nın Beyaz Saray'da göreve başladığı dönemde küçük birer çocuk olan kızları Sasha ve Malia'nın artık yetişkinliğe adım attıklarını yazdı.
2008'de Beyaz Saray'a geldiklerinde Sasha 7, ablası Malia ise 10 yaşındaydı.
Sasha (18) bu yıl Michigan Üniversitesi'nde eğitim almaya başlarken ablası Malia (21) ebeveynlerinin okulu olan Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimini sürdürüyor.
Haberde Obama kızlarının, geçmiş birçok başkan çocuğunun aksine, babalarının başkanlığı süresince büyük çaplı hiçbir skandala karışmadıkları vurgulandı.
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