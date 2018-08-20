Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Sarıyer'de son 5 ayda peş peşe benzer hırsızlık olayları yaşandı. Polis yaptığı çalışmalarla hırsızlıkları biri kadın 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Ancak elde edilen kamera görüntülerinde yüzleri belirlenemeyince kimlikleri tespit edilemedi.



GİZLİ KAMERA KAYDI



Kimsenin olmadığı sırada evlere giren zanlıların son kurbanı Ali Y. oldu. Girdikleri evden 13 bin dolar, bir takım ziynet eşyası, 10 adet kol saati ve bir çok eşya çalan zanlılar kaçtı. Ev sahibinin "Odanın içinde kamera vardı" demesi soruşturmaya yeni boyut getirdi. İncelenen gizli kamera kaydında odaya giren kadının yüzü net şekilde görülüyordu. Polis hemen bu kadını tanıdı. Kadın polis tarafından hırsızlık suçundan aranan Hediye G., erkek ise sevgilisi Ahmet T. idi.



21 SUÇ KAYDI VAR



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla Hediye G.'yi yakaladı. Hiçbir iz bırakmadığını düşünen Hediye G.'nin yakalandığında şok geçirdiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Hediye G.'nin 8 hırsızlık olayında yer aldığı belirlendi. 21 suç kaydı çıkan Hediye G. tutuklandı. Polis şimdi Ahmet T.'yi arıyor.

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