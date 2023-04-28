Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) tarafından 3 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük koro etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), 25 Nisan’dan bu yana başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Beyoğlu’nun tarihi mekanlarında tüm coşkusuyla sürerken, ilkleri de müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.