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Ödüllü ABD'li korodan "İstanbul'u dinliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Koro Müziği Sempozyumunda, Orhan Veli Kanık’ın çok bilinen ve sevilen şiirlerinden “İstanbul’u Dinliyorum”; Özkan Manav’ın bestesiyle Andrea Bocelli, Sarah Brightman ve Michael Bublé gibi ünlü isimlerle sahne alan Georgia Eyalet Üniversitesi Korosu tarafından dünyada ilk kez seslendirildi

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  • Ödüllü ABD'li korodan "İstanbul'u dinliyorum"

    Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) tarafından 3 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük koro etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), 25 Nisan’dan bu yana başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Beyoğlu’nun tarihi mekanlarında tüm coşkusuyla sürerken, ilkleri de müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
  • Ödüllü ABD'li korodan "İstanbul'u dinliyorum"

    Sempozyumun İstanbul’dan ilham alan 'Değişen Ufuklar' temasına uygun olarak, ilk kez seslendirilmek üzere siparişi verilen 6 eser arasında yer alan, Özkan Manav’ın Orhan Veli Kanık’ın çok bilinen ve sevilen “İstanbul’u Dinliyorum” şiirinden bestelediği eser, şef Deanna Joseph yönetiminde Georgia Eyalet Üniversitesi Korosunun yorumuyla AKM Türk Telekom Opera Salonunda ilk kez dinleyicilerle buluştu. Eserde sesler sözcüklerle iç içe geçerek İstanbul’un ruhunu sahneye taşıdı. Türkiye’nin yanı sıra Venezuela, Singapur, ABD, Almanya ve Malezyalı bestecilerin sempozyum için besteledikleri eserler de dünya prömiyerlerini AKM’deki gala konserleriyle yapmaya devam ediyor.
  • Ödüllü ABD'li korodan "İstanbul'u dinliyorum"

     

     

     

    5 kıtayı temsil eden 30 farklı ülkeden konuşmacıyı, 55 koro ve 2500 koristi İstanbul’da buluşturan sempozyum kapsamında etkinlikler Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere Akbank Sanat, Grand Pera Emek Sahnesi, Borusan Müzik Evi, İstanbul Atlas 1948 Sineması, St. Antuan Kilisesi, Santa Maria Draperis Kilisesi, Garibaldi Sahnesi ve Taksim Camii Kültür Merkezi gibi Beyoğlu’nun tarihi mekânlarında sürüyor. 

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