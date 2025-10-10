Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödül kimin?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oldu. 10 Ekim Yemekteyiz finalinde Eda, Seçil, Settar, Şükran, Orhan arasından sadece bir yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi oldu. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödül kimin?

        Giriş: 10.10.2025 - 12:40 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:30
        Yemekteyiz kazananı merak ediliyor. Yaklaşık 2,5 saatlik süre içerisinde yemeklerini ve masalarını hazırlamaya çalışan yarışmacılar en yüksek puanı alıp birinci olmak istiyor. Peki 10 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL’lik ödül kimin?

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Şükran 200 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

        6-10 EKİM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Eda Alkan

        Seçil Topal

        Settar Özkök

        Şükran Bekar

        Orhan Köse

