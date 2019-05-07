ÖGG 81. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Özel Güvenlik 81. temek eğitim sınavına ve Özel Güvenlik 57. yenileme eğitimi sınavı 21 Nisan'da binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti. Sınavın ardından Özel Güvenlik Görevlisi sınav soru ve cevapları http://www.ozelguvenlik.pol.tr adresi üzerinden yayınlandı.

ÖGG 81. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için ÖGG 81. dönem sınavına giren vatandaşlar sınav soru ve cevapları kitapçığına aşağıda bulunan linklere tıklayarak ulaşabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!.

ÖGG 81. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı fakat Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Sınav sonuçlarının 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor.