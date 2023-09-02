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        Haberler Dünya Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra: Muhammed El Fayed 94 yaşında yaşamını yitirdi

        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra: Muhammed El Fayed 94 yaşında yaşamını yitirdi

        Mısırlı milyoner iş insanı Muhammed El Fayed, oğlu Dodi'nin Prenses Diana ile ölümünden 26 yıl sonra dün 94 yaşında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:14
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        İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü mağazası Harrods'un ve Fulham futbol kulübünün eski sahibi Mısırlı milyoner iş insanı Muhammed El Fayed, dün 94 yaşında yaşamını yitirdi.

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        El Fayed'in oğlu Dodi El Fayed, 31 Ağustos 1997'de Prenses Diana ile Fransa'da trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

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        Fulham futbol kulübü dün yaptıkları açıklamada "Fulham'daki herkes, eski Sahibimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Muhammed El Fayed'in ölümünü öğrendiğinde inanılmaz derecede üzüldü. Kulübümüz için yaptıklarından dolayı Muhammed'e şükran borçluyuz ve bu kasvetli zamanda düşüncelerimiz artık onun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadelerine yer verdi.

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        Prenses Diana ve oğlu Dodi'nin ölümünden sonra ikilinin ölümüne yol açan trafik kazasının İngiliz istihbarat servisi tarafından düzenlendiğini ileri süren El Fayed'in Forbes'e göre serveti, Kasım 2022'de 1.9 milyar dolardı.

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        İskenderiye'de 20 Ocak 1929'da dünyaya gelen El Fayed iş hayatına Mısır'da atılmış, daha sonra Suudi Arabistanlı milyoner Adnan Kaşıkçı'nın kız kardeşi Semira Kaşıkçı ile evlenmişti.

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        El Fayed'in oğlu Dodi, 1981 yılında Ateş Arabaları adlı filmin yapımcısı olmuş ve film 4 Oscar ödülü kazanmıştı.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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