OGM 3477 PERSONEL ALIMI ÖZEL BAŞURU ŞARTLARI

Destek Personeli (Şoför – Operatör)

1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,

4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,

5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,

6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,

8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık

kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

10. Cinsiyeti Erkek olmak.