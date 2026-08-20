ÖĞRENCİ AFFI SON DURUM | 2026 Öğrenci affı çıktı mı, yasalaştı mı? Üniversite öğrenci affı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Kanunda bazı suçlar ve durumlar açıkça kapsam dışında bırakıldı. Buna göre terör suçları ile bazı kasten öldürme suçlarından, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

Ayrıca sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile kanunda belirtilen bazı diğer suçlar ve terör örgütleriyle bağlantılı nedenlerle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilenler de kapsam dışında bulunuyor.