ÖĞRENCİ AFFI SON DURUM | 2026 Öğrenci affı çıktı mı, yasalaştı mı? Üniversite öğrenci affı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Üniversite eğitimini yarıda bırakan veya kaydı silinen adayların beklediği 2026 üniversite öğrenci affı düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Meclis onayının ardından öğrenci affı son durum gelişmeleri ve başvuru süreci de netleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından esasları ve şartları belirlenen üniversite öğrenci affı başvuruları için son tarih 9 Aralık 2026 olarak açıklandı. İşte, 2026 öğrenci affı çıktı mı, yasalaştı mı? sorularının yanıtına ilişkin tüm merak edilenler…
Öğrenci affı son dakika gelişmeleri, üniversite eğitimine çeşitli nedenlerle ara veren veya yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanarak eğitim hayatına geri dönmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. Peki, 2026 öğrenci affı başvuru şartları neler, kimler af kapsamına giriyor ve başvurular nereye yapılacak? İşte üniversite öğrenci affında son durum…
ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, YASALAŞTI MI?
Kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen düzenleme, 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayata geçirildi. Kanun, 9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 85. madde eklendi. Böylece belirli şartları taşıyan ve çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya eğitimine devam edemeyen kişilere yeniden öğrenime başlama hakkı tanındı.
YÖK de 13 Ağustos 2026’da düzenlemenin üniversitelerde uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, gerekli kayıt ve intibak işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğrenci affı kapsamında başvurular için dört aylık süre bulunuyor. Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak. Son başvuru tarihi ise 9 Aralık 2026.
Başvuruların nasıl alınacağı, istenecek belgeler ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar üniversitelerin kendi duyurularında yer alıyor. YÖK’ün usul ve esaslarını açıklamasının ardından üniversiteler de kendi başvuru süreçlerini duyurmaya başladı. Bu nedenle öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Düzenleme; hazırlık sınıfı dahil olmak üzere yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya kanunda belirtilen şartları taşıyan kişileri kapsıyor.
Buna göre;
Ön lisans,
Lisans,
Lisans tamamlama,
Lisansüstü
düzeylerde öğrenim görürken yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de dahil olmak üzere, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden öğrenime başlayabilecek.
Ayrıca bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Bunun için kanunda belirtilen süre içinde başvuru yapılması gerekiyor.
DAHA ÖNCE ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANANLAR YENİDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?
Daha önce öğrenci affından yararlanmış olmak, mevcut düzenlemeden yararlanmanın önünde tek başına engel oluşturmuyor.
Dolayısıyla önceki öğrenci affıyla üniversiteye dönen ancak daha sonra çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen kişiler, yeni düzenlemede aranan şartları taşıdıkları takdirde yeniden başvuru yapabilecek.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Kanunda bazı suçlar ve durumlar açıkça kapsam dışında bırakıldı. Buna göre terör suçları ile bazı kasten öldürme suçlarından, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.
Ayrıca sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile kanunda belirtilen bazı diğer suçlar ve terör örgütleriyle bağlantılı nedenlerle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilenler de kapsam dışında bulunuyor.
ÖĞRENCİ AFFIYLA ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ NE ZAMAN OLACAK?
Başvurusu kabul edilen öğrenciler, gerekli kayıt ve intibak işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
YÖK’ün belirlediği usul ve esaslara göre öğrencilerin hangi sınıf veya yarıyıldan devam edeceği, intibak işlemleri ve öğrenime devam şartları ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenecek.
ÖĞRENCİ AFFINDA ASKERLİK DURUMU NASIL OLACAK?
Kanunun yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2026 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için özel bir başvuru süresi bulunuyor.
Bu kişiler, terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek. Başvuru sırasında 9 Ağustos 2026 tarihinde askerlik görevinde olunduğunun belgelenmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?
Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak.
Ancak başvuru yöntemi üniversitelere göre değişebileceğinden öğrencilerin kendi üniversitelerinin yayımladığı başvuru duyurusunu dikkate alması gerekiyor. Bazı üniversiteler başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili fakülte/enstitü üzerinden kabul ederken, başvuru belgeleri ve yöntemleri de üniversite tarafından ayrıca açıklanıyor.
ÖĞRENCİ AFFI 2026’DA SON DURUM NE?
2026 öğrenci affında süreç artık kesinleşmiş durumda. Düzenleme 9 Ağustos’ta yürürlüğe girdi, YÖK ise 13 Ağustos’ta uygulama usul ve esaslarını belirledi. Şimdi öğrenciler açısından en önemli tarih 9 Aralık 2026.
Şartları taşıyan adayların bu tarihe kadar, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, gerekli kayıt ve intibak işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversite eğitimlerine yeniden başlayabilecek.