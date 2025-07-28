'Öğretmen 2'nin setine çıkıldı

Yapımcılığını AKC Sinema TV Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda İnci Balabanoğlu’nun oturduğu 'Öğretmen 2'; mizahı, Karadeniz atmosferiyle bir araya getirecek.

Fenerbahçeli öğretmen 'Sinan' rolüyle bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak olan Önder Açıkbaş’a filmde; Öykü Çelik, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Burak Satıbol, Adem Yılmaz, Bilal Hancı, Zeynep Derin Şenyiğit, Eser Eyüboğlu ve Kemal Uçar eşlik ediyor. Filmin senaryosu ise Yılmaz Okumuş imzası taşıyor.

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Filmde, Trabzon’un iki köklü ailesi Fındıkdikenler ve Mısırekenler arasındaki komik rekabet, aynı kıza aşık olan iki gencin hikâyesi ve Fenerbahçeli bir öğretmenin Trabzon’daki uyum mücadelesi gibi birbirinden renkli olaylar bir araya geliyor.

Karadeniz’in sıcak insanları, zengin kültürü ve renkli karakterleriyle bezenen 'Öğretmen 2', hem yöresel dokuyu yansıtan sahneleri hem de evrensel güldürü anlayışıyla 24 Ekim 2025’te izleyicilerle buluşacak.