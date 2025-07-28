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        Haberler Magazin 'Öğretmen 2'nin setine çıkıldı

        'Öğretmen 2'nin setine çıkıldı

        Trabzon'un Çaykara ilçesine tayini çıkan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin, Trabzonsporlular ile iç içe geçen eğlenceli hayatını konu alan 'Öğretmen' adlı sinema filmi, büyük ilgi gören ilk yapımın ardından serinin ikincisi için sete çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 13:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:08
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        İkincisinin setine çıkıldı
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        Yapımcılığını AKC Sinema TV Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda İnci Balabanoğlu’nun oturduğu 'Öğretmen 2'; mizahı, Karadeniz atmosferiyle bir araya getirecek.

        Fenerbahçeli öğretmen 'Sinan' rolüyle bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak olan Önder Açıkbaş’a filmde; Öykü Çelik, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Burak Satıbol, Adem Yılmaz, Bilal Hancı, Zeynep Derin Şenyiğit, Eser Eyüboğlu ve Kemal Uçar eşlik ediyor. Filmin senaryosu ise Yılmaz Okumuş imzası taşıyor.

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        Filmde, Trabzon’un iki köklü ailesi Fındıkdikenler ve Mısırekenler arasındaki komik rekabet, aynı kıza aşık olan iki gencin hikâyesi ve Fenerbahçeli bir öğretmenin Trabzon’daki uyum mücadelesi gibi birbirinden renkli olaylar bir araya geliyor.

        Karadeniz’in sıcak insanları, zengin kültürü ve renkli karakterleriyle bezenen 'Öğretmen 2', hem yöresel dokuyu yansıtan sahneleri hem de evrensel güldürü anlayışıyla 24 Ekim 2025’te izleyicilerle buluşacak.

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        #öğretmen
        #Önder Açıkbaş
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