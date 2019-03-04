- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 27 Şubat'ta savcı hakimler ile 14 öğretmen arasında halı sahada sıra tartışma çıktı. Tartışmada, Çermik Savcısı Mehmet Kıran'ın talimatı üzerine, öğretmenler gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de takipçisi olduğunu duyurduğu olayın basına yansımasının ardından Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de olayın takipçisi olduğunu duyurdu. Soruşturma kapsamında Çermik'e giden 2 müfettiş, savcı Mehmet Kıran'ın ifadesine başvurdu.
"SAVCI KİM OLUYOR DİYE HAKARET ETTİ"
Savcı Kıran'ın ifadesinde, esnaflar karmasıyla maç için hakim ve savcı arkadaşlarıyla gittikleri halı sahada aynı saate başka bir gruba da randevu verildiğini belirterek, "Hakim ve savcılar ile birlikte hazırlandığımızı söyledik, 'önce biz oynayalım' ricasında bulunduk. Ancak arkamı döndüğümde içlerinden biri 'savcı kim oluyor...' diyerek hakaret etmeye başladı" dediği öne sürüldü. Hakaret edeni tespit edemeyince 155'i arayıp polis çağırdığını belirten Kıran'ın, "Kimlikleri üzerinde olmadığı için polisler karakola davet etti. Arabalarıyla karakola gittiler" dediği iddia edildi.
"RİCA ÜZERİNE İŞLEM YAPTIRMADIM"
Müfettişlerin "Karakolda neden işlem yaptırmadın?" sorusuna ise savcı Kıran'ın "İçlerinden biri atamasının yapıldığını, güvenlik soruşturmasını beklediğini, olası soruşturma durumunda öğretmen olarak atanamayacağını söyledi. Polisi arayarak işlem yapılmamasını GBT'lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim" dediği öne sürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.