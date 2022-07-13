OHAL Komisyonu 28 eski generalin başvurusunu reddetti 0:00 / 0:00

AA

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılanmaları sonucu tamamına yakını mahkum edilen eski komutanlar, "FETÖ ile irtibatlarının bulunmadığı, kamu görevinden çıkarılmalarının haksız olduğunu" ileri sürerek, görevlerine iade istemiyle OHAL Komisyonu'na başvurdu.

Başvuranlar arasında, eski korgeneraller Metin İyidil, Yıldırım Güvenç, eski tümgeneraller Halit Günbatar, Fethi Alpay, İdris Aksoy, Mehmet Cahit Bakır ve Atilla Darendeli, eski tuğgeneraller Hayrettin Kaldırımcı, Murat Yaygın, Kemal Akçınar, Kemal Mutlum, Hamza Celepoğlu, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, Cemal Akyıldız, Cemalettin Doğan, Orhan Gündüz, Yüksel Gönültaş, Timurcan Ermiş, Sadık Köroğlu, Kerim Acar ve Adem Boduroğlu, eski tümamiral Hakan Üstem, eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şırzai, Hasan Kulaç, Yaşar Çamur, Ahmet Hakan Güneş ve Ali Suat Aktürk, eski albay Ercan Ulutürk ile eski yarbay Mesut Yurtdan yer aldı.

Komisyon, yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu, eski askerlerin FETÖ ile bağını ortaya koyarak, fiilen darbeye iştirak ettikleri gerekçesiyle göreve iade talepli başvurularını reddetti.

ESKİ KORGENERALE RET

FETÖ'cülerin sözde sıkıyönetim atama listesindeki en üst rütbeli isimlerden biri olan Metin İyidil, 15 Temmuz'da korgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanıydı.

Sözde atama listesinde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine" şeklinde görevlendirilen İyidil'in başvurusunu inceleyen Komisyon, 15 Temmuz öğle saatlerinde Genelkurmay karargahına giderek sözde yurtta sulh konseyi üyesi Mehmet Partigöç'le görüştüğü, kalkışma sırasında görevde bulunduğu halde darbe girişimine karşı faaliyette bulunabileceği EDOK Karargahı'na gitmediği ve karargahla temas kurmadığı, komutanlığına bağlı olan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına ait tankların Ankara'daki darbe eylemlerine katıldığını belirleyerek başvuruyu reddetti.

Kararda, mahkeme dosyasında yer alan bilgiler doğrultusunda İyidil'in daha önceki görevlerinde FETÖ ile irtibatlı olan askerleri ön plana çıkardığı ve kritik görevlere gelmelerini sağladığına ilişkin beyanlara yer verildi.

İyidil, "darbeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş, bu karar Yargıtay tarafından daha fazla ceza alması gerektiği belirtilerek bozulmuştu.

SÖZDE "KARA HARP OKULU KOMUTANI"NA RET

FETÖ'cülerin atama listesinde "Kara Harp Okul Komutanı" olarak gösterilen Kara Harp Okulu'nun eski dekanı tuğgeneral Kerim Acar'ın başvurusu, Komisyon tarafından reddedildi.

Komisyonun kararında, Kara Harp Okulu'ndaki darbeye yönelik eylemlere katıldığı ve dönemin okul komutanı İzzet Çetingöz'ün derdest edilmesinden sonra okul komutanı gibi hareket ettiği belirtilen Acar'ın, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespitine yer verildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Acar, 5 Mart 2018'deki duruşmada sözde atama listesinden haberdar olmadığını savunmuştu.

SÖZDE MÜSTEŞARLAR DA REDDEDİLDİ

FETÖ'nün sözde atama listesinde, darbe sonrası Adalet Bakanlığı müsteşarı olarak görevlendirilen eski Genelkurmay Adli Müşaviri tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı da OHAL Komisyonu'na yaptığı mesleğe iade başvurusu reddedilenler arasında.

15 Temmuz günü, mesainin sona ermesinden itibaren Adli Müşavirliğin de bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı karargahından ayrılmayan Kaldırımcı'nın, darbe teşebbüsü kapsamında yapılacak gözaltı, arama, yakalama, el koyma gibi koruma tedbirlerine yönelik faaliyetlere ilişkin hukuki zemini hazırlamaya çalıştığı, FETÖ'nün mahrem imamlarınca sabit hatlardan arandığı ve kullandığı operasyonel hat üzerinden örgütsel irtibat kurduğu tespit edildi.

Örgüt bağı nedeniyle başvurusu reddedilen Kaldırımcı, 24 Ocak 2020'de Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Başvurusu reddedilen sözde atama listesinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak atanan Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi öğretim üyesi eski tuğamiral Bülent Ahmet Beşirbellioğlu'na ilişkin kararda, GATA içerisindeki örgüt yapılanmasına dahil olan kişileri koruduğu ve hak etmedikleri halde yükselmeleri için gayret gösterdiğine yer verildi.

BYLOCK KULLANAN ESKİ KOMUTAN GÖREVE İADE İSTEDİ

Tümamiral rütbesiyle Sahil Güvenlik Komutanı iken darbe girişimi sonrası FETÖ ile irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen Hakan Üstem de göreve iade istemiyle Komisyona başvurdu. Komisyonun ret kararında, Üstem'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı, 15 Temmuz günü darbeye katılmak üzere birliğe geldiği ve silahlı eylemlerin başarılı olması için emirler verdiği belirtildi. Üstem, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.

DARBE BAŞARISIZ OLUNCA KAÇAN AMİRAL

Göreve iade başvurusu reddedilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Daire Başkanı tuğamiral İrfan Arabacı'nın da sözde sıkıyönetim mesaj emrinde, Deniz Kuvvetleri karargahı için "genel sorumlu" olarak atandığı, 15 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri karargahında darbeye yönelik faaliyetleri organize edenler arasında yer aldığı belirlenmişti.

Olay günü sıkıyönetim ilan edildiğini astı konumundaki kişilere bildiren ve silahlanmaları yönünde talimat veren Arabacı'nın, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kayıplara karıştığı, darbe girişiminden yaklaşık 3 ay sonra İzmir'de yakalandığı tespit edilmişti. Arabacı, müebbet hapse mahkum edilmişti.

FETÖ'NÜN DARBE TOPLANTILARINA KATILAN TÜMGENERAL

OHAL Komisyonunca reddedilenler arasında, darbe girişimi esnasında Diyarbakır 2. Birleşik Hava Harekat Merkezi Komutanı olarak görev yapan tümgeneral Atilla Darendeli de yer aldı.

Firari Adil Öksüz'ün de yer aldığı Ankara'daki bir villada yapılan darbe toplantısına katıldığı, sözde sıkıyönetim atama emirlerine göre "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı" olarak Ankara'ya atandığı kaydedilen Darendeli, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

MİT TIRLARINI DURDURAN GENERALE RET

Darbecilerin sözde "sıkıyönetim direktifi" konulu mesaj ekinde yer alan listede "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı" olarak görevlendirilen Hamza Celepoğlu, meslekten ihracının ardından iade istemiyle Komisyona başvurdu.

Yapılan değerlendirme sonucu, örgütün askeri mahrem yapı mensuplarıyla operasyonel hatla iletişim sağladığı, hakkında FETÖ nedeniyle başka davaların da bulunduğu belirlenen Celepoğlu'nun başvurusu reddedildi.

Celepoğlu, Ocak 2014'te MİT'e ait tırların Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde durdurularak aranmasını koordine ettiği gerekçesiyle Yargıtay tarafından 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

KURSİYER TEĞMENLERİ DARBEDE KULLANDI

Darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanı olan ve ByLock kullandığı tespit edilen eski tuğgeneral Sadık Köroğlu, sözde sıkıyönetim listesinde Jandarma Eğitim Komutanı olarak görevlendirilmişti.

15 Temmuz'da Eğitim Komutanlığı karargah binasını ele geçirerek darbeye ilişkin faaliyetleri yönlendiren Köroğlu, kursiyer teğmenlerin silahlandırılmasını ve darbe kapsamında çeşitli faaliyetlerde görev almasını sağlamış, bazı komutanların da tutuklanması emrini vermişti.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından onanan Köroğlu'nun başvurusu da Komisyon tarafından reddedildi.

JANDARMA GENEL KOMUTANINI DERDEST EDEN BYLOCK'ÇU GENERAL

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında dönemin Jandarma Genel Komutanı olan emekli Orgeneral Galip Mendi'yi derdest ederek Akıncı Üssü'ne götüren ekibin başında yer alan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş de OHAL Komisyonu'na mesleğe iade başvurusu yaptı.

Sözde sıkıyönetim direktifinde, "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı" olarak görevlendirilen Ermiş'in başvurusu, 15 Temmuz'daki eylemleri ile ByLock kullandığı tespitleri doğrultusunda reddedildi.

ÖRGÜTÜN ATADIĞI SÖZDE "VALİLERE" RET

Darbecilerin atama listesinde, "İstanbul Valisi" olarak Fethi Alpay, "Ankara Valisi" olarak da Kemal Akçınar'ın göreve iade istemli başvuruları da OHAL Komisyonunca reddedildi.

Olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle Hava Harp Okulu komutanı olarak görev yapan Alpay'ın başvurusunu da reddeden Komisyon, Alpay'ın, darbe girişimi öncesi Cumhurbaşkanına suikast timinin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve birçok darbeci askerle bir araya gelip darbe planlarının yapıldığı toplantılar düzenlediği, darbecilerin elindeki helikopterlere yakıt ikmali sağladığı tespitlerini esas aldı.

Sözde atama listesinde, mevcut görevi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı görevine ek Ankara Valisi olarak atanan tuğgeneral Kemal Akçınar'ın başvurusu da örgüt mensubu olmayan öğrencileri, baskı ve yıldırma, disiplin cezası vererek tasfiye etmeye çalıştığı, örgütün tepe yöneticileriyle irtibat halinde olduğu tespitlerine dayanılarak reddedildi.

KİMİ MERKEZ BANKASI KİMİ DE DEVLET PERSONEL BAŞKANI OLACAKTI

Darbe girişimi sırasında askeri birlik komutanlıklarına gönderilen sıkıyönetim emri ekindeki atama listesindeki sivil kurumlara atanan isimlerin başvurusu da reddedildi.

Bu isimlerden sözde atama listesinde eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevinin yanı sıra TRT Genel Müdürü olmasının kararlaştırıldığı, Türk Silahı Kuvvetleri Sağlık Komutan Yardımcısı olan tümgeneral Halit Günbatar Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandığı, tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı Personel Başkanı olarak görev yapan Murat Yaygın'ın mevcut görevine ilaveten Devlet Personel Başkanı olarak görevlendirildiği, Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetim Daire Başkanı olan tuğamiral Ali Suat Aktürk'ün Merkez Bankası Başkanı olacağı, tuğgeneral Kemal Mutlum'un Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevinin yanı sıra Esenboğa Havalimanı Müdürü olarak atandığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde İletişim Şube Müdürü olan yarbay Mesut Yurtdan'ın da aynı zamanda Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak atamasının yapılarak terfi ettirildiği görüldü.

DARBE SONRASI GÖREVİNE DEVAM EDENLER

Darbeciler tarafından kalkışma sonrası askeri görevlerine devam etmesine karar verilen diğer isimlerin başvurusunda da Komisyon tarafından ret kararı verildi.

Başvurusu reddedilen, Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve sözde sıkıyönetim listesinde göreve devam edeceği belirtilen eski Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tümgeneral Mehmet Cahit Bakır, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası almıştı. Bakır'ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu ve evlenmesine Gülen'in aracılık ettiği, yargılandığı davada tanık beyanlarına yansımıştı.

Göreve iade başvurusu reddedilen bir başka isim eski tuğgeneral Cemalettin Doğan. Lüleburgaz'da konuşlu 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı tuğgeneral Doğan'ın, İstanbul'daki darbecilere destek ve takviye için iki taburu yola çıkardığı, darbecileri engellemeye çalışan polis ekipleriyle çatışmaya girilerek intikalin sağlanması emrini verdiği tespit edilmişti.

15 Temmuz 2016'da tuğgeneral rütbesiyle Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı olarak görev yapan Yüksel Gönültaş'ın ret kararında, darbe girişiminin yaşandığı gün 10 bine yakın G3 piyade tüfeği mermisini mesai saati sonrasında tugaya getirilip şarjörlere basılmasını, bunun yanı sıra 300 civarında askerin silahlı ve teçhizatlı olarak içtima alanında toplanmasını emrettiği, kendisi için on kişilik silah, teçhizat ve mühimmatlı koruma timi kurdurduğuna dair tespitlere yer verildi.

OHAL Komisyonu tarafından başvurusu reddedilen eski tuğamiral Murat Şirzai, atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı görevine devam etmesi kararlaştırılan isimlerdendi. Şirzai, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Başvurusu reddedilen diğer isim eski tuğgeneral Cemal Akyıldız. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu ile darbe girişiminin yaşandığı gece askeri personel ve araçların Ankara'ya sevk edilmesi için 8 nakliye uçağına kalkış emri veren Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı tuğgeneral Akyıldız "görevine devam" edecekler arasında yer alıyordu.

Fotoğraf: AA