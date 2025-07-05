Okan Buruk, eski eşiyle tatilde
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz yıl boşandığı Nihan Akkuş ile Çeşme'de görüntülendi
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ile beraber görüntülendi.
Okan Buruk ile Nihan Akkuş, 2007'de evlenip 2024'te boşandı.
Okan Buruk ile Nihan Akkuş, 2009 doğumlu oğulları Ali Yiğit ile birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.
Plajda gün boyu hayranlarıyla fotoğraf da çektiren Okan Buruk, sık sık denize girerek serinlerken oğluyla voleybol oynadı