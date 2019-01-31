Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Demet Akalın, "Heyecanlıyız, güzel bir gece bizi bekliyor. Dansçılar birkaç bir şey hazırladılar. Ben üstün dans yeteneğimle sahne olacağım. Uzun boylu kadınlara dans yakışmıyor arkadaşım. Onun için dans etmiyorum. Çok üstüme gelmeyin, yoksa çok iyi dans ederim. Uzun boylu birinde dans güzel durmuyor. Dans kısaların işi" diyerek kendisini tiye aldı ve güldü.
"BANKAYA KAVGA ETMEYE GİTTİM"
Muhabirlerin "Bir bankanın sponsor olduğu konserdeyiz. Siz kredi kartı kullanıyor musunuz?" şeklindeki soruya Akalın, gülerek, "Geçen ay bir tanesini iptal ettim. On senedir kullanmadığım bir kartım vardı. Faizi falan gelmiş. Kavga etmeye gittim. Zaten benimle muhattap olmak istemediler ve hemen iptal ettiler ama on senedir kullanmıyorum yani" dedi.
"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"
Küs olduğu Hande Yener'le tekrar barışan ve Yener'in Ümit Cem Şenol'la nikah masasına oturmak istediği zaman nikah şahidi olmasını istediği Demet Akalın, muhabirlerin "Peki Hande Hanım sizin nikah şahidiniz olur mu? Okan Bey'le evlilik olur mu?" sorularına "Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Biz böyle iyiyiz, güzel yani böyle" şeklinde yanıtladı.
Sahneye ‘Kulüp’ şarkısıyla çıkan Akalın, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını Haliç’i hınca hınç dolduran binlerle birlikte söyledi. Sanatçı, ‘Nasip Değilmiş, ‘Vur Gitsin Beni’ gibi dillerden düşmeyen şarkılarla duygu dolu anlar yaşatırken; ‘Erik Dalı, Ankara’nın Bağları, Hayatı Tespih Yapmışım’ gibi şarkılarla da Haliç’i adeta salladı. Poptan arabeske, Türk sanat müziğinden türküye 40’a yakın eser seslendiren sanatçı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.
Gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı gri payetli bir kıyafetle sahne alan Demet Akalın, on dansçının eşlik ettiği şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı.
HALİÇ'TE DEV DÜET
3500 müzikseverin alkışları ile eşlik ettiği gecede Demet Akalın'ı arabesk müziğin güçlü Sesi Serkan Kaya, eşi Okan Kurt ve kızı Hira da yalnız bırakmadı. Kendisini dinlemeye gelen Serkan Kaya’nın ‘Mesele’ şarkısını seslendirerek yanına giden Akalın, Haliç’te dev bir düete imza attı. İkilinin ‘Mesele’ düeti salonda büyük alkış aldı.
DEMET AKALIN'DAN HAYRANINA 35 BİN TL'LİK YÜZÜK
Konserin ortalarına doğru Akalın, evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Sahnede evlilik teklifi alan hayranına Demet Akalın, düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerinde 1.20 karat pırlanta yüzük hediye etti.
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