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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Demet Akalın, "Heyecanlıyız, güzel bir gece bizi bekliyor. Dansçılar birkaç bir şey hazırladılar. Ben üstün dans yeteneğimle sahne olacağım. Uzun boylu kadınlara dans yakışmıyor arkadaşım. Onun için dans etmiyorum. Çok üstüme gelmeyin, yoksa çok iyi dans ederim. Uzun boylu birinde dans güzel durmuyor. Dans kısaların işi" diyerek kendisini tiye aldı ve güldü.