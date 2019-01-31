Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması

Giriş: 31.01.2019 - 08:27 | Güncelleme:  

Demet Akalın, önceki akşam ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilerin karşısına çıkan Demet Akalın, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi

  • 1Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Demet Akalın, "Heyecanlıyız, güzel bir gece bizi bekliyor. Dansçılar birkaç bir şey hazırladılar. Ben üstün dans yeteneğimle sahne olacağım. Uzun boylu kadınlara dans yakışmıyor arkadaşım. Onun için dans etmiyorum. Çok üstüme gelmeyin, yoksa çok iyi dans ederim. Uzun boylu birinde dans güzel durmuyor. Dans kısaların işi" diyerek kendisini tiye aldı ve güldü.

  • 2Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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    "BANKAYA KAVGA ETMEYE GİTTİM"

    Muhabirlerin "Bir bankanın sponsor olduğu konserdeyiz. Siz kredi kartı kullanıyor musunuz?" şeklindeki soruya Akalın, gülerek, "Geçen ay bir tanesini iptal ettim. On senedir kullanmadığım bir kartım vardı. Faizi falan gelmiş. Kavga etmeye gittim. Zaten benimle muhattap olmak istemediler ve hemen iptal ettiler ama on senedir kullanmıyorum yani" dedi.

  • 3Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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    "EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

    Küs olduğu Hande Yener'le tekrar barışan ve Yener'in Ümit Cem Şenol'la nikah masasına oturmak istediği zaman nikah şahidi olmasını istediği Demet Akalın, muhabirlerin "Peki Hande Hanım sizin nikah şahidiniz olur mu? Okan Bey'le evlilik olur mu?" sorularına "Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Biz böyle iyiyiz, güzel yani böyle" şeklinde yanıtladı.

  • 4Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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    Sahneye ‘Kulüp’ şarkısıyla çıkan Akalın, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını Haliç’i hınca hınç dolduran binlerle birlikte söyledi. Sanatçı, ‘Nasip Değilmiş, ‘Vur Gitsin Beni’ gibi dillerden düşmeyen şarkılarla duygu dolu anlar yaşatırken; ‘Erik Dalı, Ankara’nın Bağları, Hayatı Tespih Yapmışım’ gibi şarkılarla da Haliç’i adeta salladı. Poptan arabeske, Türk sanat müziğinden türküye 40’a yakın eser seslendiren sanatçı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

  • 5Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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    Gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı gri payetli bir kıyafetle sahne alan Demet Akalın, on dansçının eşlik ettiği şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı.

  • 6Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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    HALİÇ'TE DEV DÜET

    3500 müzikseverin alkışları ile eşlik ettiği gecede Demet Akalın'ı arabesk müziğin güçlü Sesi Serkan Kaya, eşi Okan Kurt ve kızı Hira da yalnız bırakmadı. Kendisini dinlemeye gelen Serkan Kaya’nın ‘Mesele’ şarkısını seslendirerek yanına giden Akalın, Haliç’te dev bir düete imza attı. İkilinin ‘Mesele’ düeti salonda büyük alkış aldı.

  • 7Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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    DEMET AKALIN'DAN HAYRANINA 35 BİN TL'LİK YÜZÜK

    Konserin ortalarına doğru Akalın, evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Sahnede evlilik teklifi alan hayranına Demet Akalın, düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerinde 1.20 karat pırlanta yüzük hediye etti.

  • 8Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 9Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 10Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 11Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 12Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 13Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 14Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 15Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 16Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 17Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 18Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 19Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 20Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 21Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 22Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 23Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 24Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 25Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 26Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 27Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 28Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 29Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 30Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 31Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 32Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 33Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 34Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 35Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 36Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 37Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 38Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 39Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 40Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 41Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 42Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 43Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 44Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 45Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 46Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 47Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 48Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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  • 49Okan Kurt ile barışan Demet Akalın'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
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