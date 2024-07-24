Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü! | Son dakika haberleri

        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!

        Oksijensiz kalan ve son dönemde yaşanan kirlilikle dikkat çeken Eğirdir Gölü'nde, binlerce kabuklu su canlısı ölüsü kıyıya vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eğirdir Gölü'nde son günlerde hem kötü kokuya hem de gölün oksijensiz kalmasına yol açan kirlilik ve su yosunlarının yüzeyi kaplamasıyla salyangoz, tatlı su midyesi gibi binlerce kabuklu su canlısı ölüsü kıyıya vurdu.

        DHA'nın haberine göre Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden, Isparta'nın da içme suyu kaynağı olan Eğirdir Gölü'nde aşırı kirlilik ve buna bağlı yaşanan su bitkileri ile su yosunlarının göl yüzeyini kaplaması, gölün oksijen oranının düşmesi, birçok su canlısının kitlesel ölümüne yol açtı.

        REKLAM

        Hem kötü koku hem de görsel kirlilik oluşturan göl yüzeyindeki su bitkileri ve su yosunlarının battaniye gibi örtmeye başladığı gölün kıyılarında, göl ekosistemi için çok önemli canlılardan binlerce ölü salyangoz, tatlı su midyesi görülmeye başlandı.

        GÖLÜ TEMİZLEYEN CANLILAR

        Kuraklık ve aşırı kirlilik nedeniyle son yıllarda su seviyesi ciddi düzeyde düşen Eğirdir Gölü'nün korunması için mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, “Burada gördüğümüz su salyangozları, Eğirdir Gölü'ndeki ağır metaller, tarım atıkları gibi atıkların temizlenmesinde birebir rol alan canlılar. Eğirdir Gölü'nün çevresinde, binlerce diyebileceğimiz sayıda bunların ölülerini görmekteyiz. Bunlar aynı zamanda ekonomik değeri de çok önemli canlılar. Ama maalesef burada kitleler halinde ölümü görmekteyiz. Ki, bu da Eğirdir Gölü'nün ekosisteminin göçtüğü, gölün yok olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

        REKLAM

        GÖLÜN DİRENCİ KALMAMIŞ

        Ölümlerin temel nedenine ilişkin bilgi veren Dr. Kesici, “Su bitkilerinin her tarafa dağıldığını görüyoruz. Bunlar su bitkilerinin üzerine tutunup da yaşayan organizmalar. Büyümelerini, gelişmelerini, suyun içerisinde ancak bitkilere tutunmak suretiyle yapabiliyorlar. Bitkiler koptukça, yaşam özelliklerini kaybettikçe bunlar da onlarla kenarlara kadar sürüklenmektedir. Sahilin her tarafında bunları görebilmekteyiz. Gerçekten çok üzücü. Gölün ekosistemi göçmüş. Yani başka bir ifadeyle gölün direnci kalmamış. Fransa'da bunların 6-7'sini çorba yapıp, 20-30 Euro'ya satmaktalar. Yine aynı şey İngiltere'de, İtalya'da, Avrupa'nın birçok kısmında görülebilir. Ama maalesef bizde katledilmiş vaziyette duruyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ısparta
        #eğirdir gölü
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi