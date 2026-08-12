Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB takvimi ile bu sene okullar ayın kaçında açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatili bitiş tarihi, Haziran ayından itibaren 3 aylık bir yaz tatili dönemine giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre öğretmenler mesleki çalışmalarına 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Öğrenci ve veliler tatil planlarını, okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusunun yanıtına göre şekillendirecek. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2026-2027 MEB tatil takvimi ile okulların açılış tarihi hakkında tüm merak edilenler…