Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB takvimi ile bu sene okullar ayın kaçında açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Yaz tatili bitiş tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimi ile netleşti. Bu yıl 26 Haziran Cuma günü kapanan okulların açılış tarihi, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında okulların açılacağı tarih…
Yaz tatili bitiş tarihi, Haziran ayından itibaren 3 aylık bir yaz tatili dönemine giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre öğretmenler mesleki çalışmalarına 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Öğrenci ve veliler tatil planlarını, okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusunun yanıtına göre şekillendirecek. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2026-2027 MEB tatil takvimi ile okulların açılış tarihi hakkında tüm merak edilenler…
2026-2027 UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Uyum haftasıyla öğrencilerin okula ve yeni eğitim ortamına alışmaları hedefleniyor.
2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül'de başlayacak.
2026-2027 BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Yeni eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihin ardından yarıyıl tatiline çıkacak.
2026 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte daha uzun bir dinlenme sürecine girecek.
2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci dönemin sona ermesinin ardından yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak. Sömestr tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak ve ikinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak.
2027 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
2027'DE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.