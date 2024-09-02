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        Haberler Gündem Güncel Okullarda ilk zil "uyum" için çaldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu | Son dakika haberleri

        Okullarda ilk zil "uyum" için çaldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

        Ders zili bugün anasınıfı, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için çaldı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:30
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı.

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        Uyum haftası kapsamında okulların açılmasıyla bazı öğrenciler servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçlarıyla birlikte okullara gitmeye başladı.

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        Sabah saatlerinden itibaren yollara çıkan araçlar, İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu.

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        Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti.

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        Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara çıktı.

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        Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yola çıkınca yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

        #istanbul
        #trafik yoğunluğu
        #okul
        #eğitim
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