Okulun demir korkulukları koptu, 2 öğrenci kanala düştü
Bolu'da okul bahçesindeki demir korkuluklar bağlantı noktasından koptu. Bu sırada korkuluklara yaslanan 2 öğenci 4 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.
Bolu'da İzzet Baysal Mahallesi'ndeki Behiye Baysal Ortaokulu'nun bahçesindeki demir parmaklıklar, öğrencilerin üzerine çıkması sonucu ağırlığa dayanamayarak kırıldı.
Bu sırada 2 öğrenci parmaklıklarla yaklaşık 4 metre yükseklikten bitişikteki su kanalına düştü.
Öğrencilerin durumu bildirdiği öğretmen ve okul idarecilerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, su kanalına düşen yaşları 14 olan M.A.A. ve B.D'yi kurtarmak için çalışma başlattı.
Merdivenle su kanalına inen itfaiye ve sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından öğrencileri sedyeye alarak ambulansa taşıdı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bu arada, oğlunun su kanalına düştüğü haberini alıp okula gelen M.A.A.’nın annesi, itfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Demir korkulukların betonla bağlantı noktalarının paslanarak eskidiği ve başka demirlerle desteklenmeye çalışıldığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.