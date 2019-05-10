ABD'nin Teksas eyaletinin Maypearl şehrinde, 2 ay önce ölmüş bir kişi belediye başkanı seçildi.

Philip Veltman, adaylığını koymasının ardından 15 Mart'ta hayatını kaybetti ancak seçimi kazandı. Veltman'ın, seçime katılamayacak adayların oy pusulasından çıkarılmaları için belirlenen son tarihin ardından yaşamını yitirmesi bu karışıklığa yol açtı.

Yerel seçim kurulunun açıklamasına göre, lösemi nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki Veltman cumartesi günü gerçekleşen seçimlerde 110 oyun 68'ini alırken bir diğer aday John Wayne Pruitt 42 oy kazandı.

Maypearl Belediye Meclisi'nin, eski bir öğretmen olan Veltman'ın yerine yeni bir belediye başkanı ataması gerekiyor.

Kasım ayındaki ara seçimlerde de Nevadalı TV yıldızı Dennis Hof, ekimde ölmesine rağmen eyalet meclisinden bir sandalye kazanmıştı.