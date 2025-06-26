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        Haberler Objektife Takılanlar Olgun Şimşek'in düşünceli tatili - Magazin haberleri

        Olgun Şimşek'in düşünceli tatili

        Tatil sezonunu Bodrum'da açan Olgun Şimşek, denize girerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, keyifsiz halleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:46
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        Durgun tatil
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Olgun Şimşek, Bodrum'da tatil yapıyor. Bitez'deki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncu, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Olgun Şimşek, tatilde olmasına rağmen bir hayli durgun ve düşünceliydi.

        Bir süre yüzen Olgun Şimşek, daha sonra denizden çıkıp şezlonguna doğru yürüdü. Ünlü oyuncunun keyifsiz halleri objektiflere böyle yansıdı.

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