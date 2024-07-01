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        Haberler Dünyadan Olivia Culpo ile Christian McCaffrey evlendi - Magazin haberleri

        Olivia Culpo ile Christian McCaffrey evlendi

        Ünlü model Olivia Culpo ile Amerikan futbolcusu Christian McCaffrey, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı plaj düğünüyle evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:04
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        Ünlü model Olivia Culpo ile Amerikan futbolcusu Christian McCaffrey evlendi. 32 yaşındaki Culpo ile 28 yaşındaki McCaffrey, ABD'nin Rhode Island eyaletinde, Watch Hill bölgesinde düğün yaptı.

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        Düğün, Rhode Island Plajı'nda çiftin yakın arkadaşları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

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        Kutlamaya Devon Windsor, Brooks Nader, Paul Bernon gibi ünlü isimler katıldı.

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        Olivia Culpo ile Christian McCaffrey'in birliktelik yaşadığı söylentisi, Mayıs 2019'da çıkmıştı. Çift, Nisan 2023'te ise nişanlandıklarını duyurmuştu.

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        Olivia Culpo, verdiği röportajda evliliğin kendisi için ne anlama geldiğini anlatırken, “Bu bir anlaşma. Bu, hayatınızın geri kalanının başlangıcı, iki kişinin sonsuza kadar birlikteliği ve bağı" ifadesini kullanmıştı.

        #Christian McCaffrey
        #olivia culpo
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