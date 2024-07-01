Olivia Culpo ile Christian McCaffrey evlendi
Ünlü model Olivia Culpo ile Amerikan futbolcusu Christian McCaffrey, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı plaj düğünüyle evlendi
Ünlü model Olivia Culpo ile Amerikan futbolcusu Christian McCaffrey evlendi. 32 yaşındaki Culpo ile 28 yaşındaki McCaffrey, ABD'nin Rhode Island eyaletinde, Watch Hill bölgesinde düğün yaptı.
Düğün, Rhode Island Plajı'nda çiftin yakın arkadaşları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Kutlamaya Devon Windsor, Brooks Nader, Paul Bernon gibi ünlü isimler katıldı.
Olivia Culpo ile Christian McCaffrey'in birliktelik yaşadığı söylentisi, Mayıs 2019'da çıkmıştı. Çift, Nisan 2023'te ise nişanlandıklarını duyurmuştu.
Olivia Culpo, verdiği röportajda evliliğin kendisi için ne anlama geldiğini anlatırken, “Bu bir anlaşma. Bu, hayatınızın geri kalanının başlangıcı, iki kişinin sonsuza kadar birlikteliği ve bağı" ifadesini kullanmıştı.