Ollie Watkins: Hep bu anı bekledim
EURO 2024'te Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdıran İngiltere Milli Takımı'nın 90. dakikada galibiyet golünü atan Ollie Watkins, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'ye finali getiren golü atan Ollie Watkins, Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"HAFTALARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"
Watkins, "İnanılmaz! Haftalardır bu anı bekliyordum. Bugün bulunduğum noktaya gelmek için çok çalıştım. Bu fırsatı yakaladım ve değerlendirdim." ifadelerini kullandı.
Attığı golle ilgili konuşan İngiliz yıldız, "Top alt köşeye gittiğinde hayatımdaki en güzel duyguyu yaşadım." dedi.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Hollanda karşısında sonradan oyuna dahil olan ve takımına finali getiren golü atan Watkins, maçın oyuncusu seçildi.