Ollie Watkins: Hep bu anı bekledim

Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'ye finali getiren golü atan Ollie Watkins, Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HAFTALARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

Watkins, "İnanılmaz! Haftalardır bu anı bekliyordum. Bugün bulunduğum noktaya gelmek için çok çalıştım. Bu fırsatı yakaladım ve değerlendirdim." ifadelerini kullandı.

Attığı golle ilgili konuşan İngiliz yıldız, "Top alt köşeye gittiğinde hayatımdaki en güzel duyguyu yaşadım." dedi.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Hollanda karşısında sonradan oyuna dahil olan ve takımına finali getiren golü atan Watkins, maçın oyuncusu seçildi.