Hüseyin Üneş, Erzurumspor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti. Üneş'in istifasının ardından Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün oldu. Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığını kongreye kadar devam ettireceği söyleniyor. Peki, Ömer Düzgün kimdir, kaç yaşındadır?

ÖMER DÜZGÜN KİMDİR?

Ömer Düzgün, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanlığı görevinde de bulunuyor. Ömer Düzgün, Erzurumspor'da Mali İşler, Sponsorluk ve Pazarlama İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ömer Düzgün profesyonel iş hayatına 1997 yılında başladı. Düzgün, evli ve dört çocuk babasıdır.

Ömer Düzgün, Erzurum Palandöken merkezli Düzgün Marketler Grubu'nun sahibidir.

2006 yılından günümüze Düzgün Marketçilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Ömer Düzgün, 2010 yılında Doğu Anadolu PERDER'in kurucu başkanı oldu.