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Ön iniş takımı açılmadı! Uçağı burnunun üzerine indirdi!

DHA

Myanmar'da 89 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, havaalanına iniş yaptığı sırada ön iniş takımları açılmadı. Pilot, arka iniş takımlarını kullanarak uçağı ustaca burnunun üzerine indirdi. Uçağın kanatlarının zarar gördüğü olayda kimse yaralanmadı

uçağı burnunun üzerine indirdi

Myanmar'ın Yangon Uluslararası Havaalanı'na iniş yapmak üzere alçalan ve 89 kişiyi taşıyan ERJ-190LR modeli yolcu uçağının ön iniş takımında meydana gelen arıza sonucu acil iniş yaptığını duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın önce arka iniş takımları ile yere temas ettiği, ardından uçağın ön kısmının piste sürterek durabildiği görüldü.

Pilotun ustaca indirdiği uçakta bulunan 89 yolcudan hiçbirinin zarar görmediği belirtilirken, uçağın her iki kanadının da kopma noktasına gelecek kadar zarar gördüğü kamera görüntülerine yansıdı.

 

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