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On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 - MPİ On Numara sorgulama ekranı

18 Kasım On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 902. hafta çekilişi yapılan On Numara'nın 579.956,85 TL büyük ikramiye bu hafta tek numaraya isabet etti. İşte, 18 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara

On Numara 18 Kasım sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 902. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye tek numaraya isabet etti ve talihli kişi 579.956,85 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 18 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 18 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 01 - 02 - 03 - 12 - 16 - 22 - 24 - 29 - 31 - 35 - 38 - 39 - 43 - 50 - 51 - 55 - 57 - 65 - 66 - 70 - 71 - 73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KARABÜK / MERKEZ

10 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:579.956,85 TL
9 bilen kişi sayısı :99Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.905,85 TL
8 bilen kişi sayısı :1.933Kişi başına düşen ikramiye tutarı:200,50 TL
7 bilen kişi sayısı :20.521Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,95 TL
6 bilen kişi sayısı :125.862Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,60 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

222.960

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,30 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 KASIM 2019: 4 - 7 - 9 - 10 - 12 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 - 37 - 41 - 45 - 62 - 64 - 70 - 74 - 75 - 76 - 78 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / MALTEPE - İZMİR / ÖDEMİŞ - KONYA / AKŞEHİR

10 bilen kişi sayısı :4Kişi başına düşen ikramiye tutarı:192.270,70 TL
9 bilen kişi sayısı :116Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.315,00 TL
8 bilen kişi sayısı :2.200Kişi başına düşen ikramiye tutarı:175,25 TL
7 bilen kişi sayısı :22.390Kişi başına düşen ikramiye tutarı:24,50 TL
6 bilen kişi sayısı :134.985Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,30 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

220.790

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,30 TL

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