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Önce eşini sonra kendini vurduğu iddiası

AA

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir kişinin, eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Kocası tarafından öldürülen kadının 2 gün önce polis merkezine giderek, eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi

2 gün önce şikayetçi olmuş...

Alınan bilgiye göre, Küplüce köyündeki mezarlık yakınındaki köy yolunda bir erkek ve bir kadını hareketsiz bulan vatandaşların ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu bölgeye geldi.

Ekipler, bir otomobilin yanında Enver (36) ve Nimet Yurday (32) çiftinin tabancayla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede, bir tabanca ile iki boş kovan bulunurken, Enver Yurday'ın eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yurday çiftinin 1,5 yıldır evli olduğu ve bu evlilikten de 1 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Nimet Yurday'ın 13 Temmuz'da polis merkezine giderek, eşinin kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yurday çiftinin cesetleri, olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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